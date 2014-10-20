У Кабміні обіцяють не обмежувати поставки газу населенню і соцсфері

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Владимир Гройсман.

«Розглядається варіант обмеження споживання газу, якщо в цьому буде необхідність. Це точно не буде населення і соціальна сфера. Обмежуватимемо промисловість», – сказав Гройсман.

При цьому він запевнив, що обмеження промпідприємств у поставках газу не призведе до серйозних втрат в економіці країни.

«Зараз ми для кожної області знизили ліміти споживання газу на 30% порівняно з минулим роком. У кожній області при правильному розподілі та чіткому контролі можна з мінімальними втратами в ці ліміти вкластися. Більш того, в Мінекономрозвитку розробляють першу, другу і третю черги споживачів, які можуть бути обмежені в споживанні з найменшими втратами для економіки. Тому ми не думаємо, що обмеження може призвести до серйозних втрат в економічній сфері», – пояснив віце-прем'єр.

Він також нагадав, що для стабільного проходження опалювального сезону Україні не вистачає близько 5 млрд куб. м газу і 5 млн. тонн вугілля. Тому кризовий енергетичний штаб розробляє сценарії управління енергосистемою в умовах дефіциту енергоресурсів. Крім того, Міністерству енергетики і вугільної промисловості доручено забезпечити заміщення газу мазутом і постачання необхідного країні вугілля з-за кордону.

«Мінпаливенерго дано чіткі доручення щодо забезпечення заміщення газу мазутом, а також щодо постачання вугілля з інших територій для підтримки ситуації в енергетиці», – сказав Гройсман, уточнивши, що в перспективі Україна може замінити мазутом близько 2 млрд куб. м газу.

Крім того, віце-прем'єр відзначив, що віялових відключень електроенергії взимку не планується.

«Мінпаливенерго має всі можливості для того, щоб компенсувати брак вугілля і не допускати віялових відключень», – сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, цього року уряд поставив завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв'язку з дефіцитом палива, що виник унаслідок припинення поставок газу з РФ. При цьому повідомлялося, що якщо в Україні спостерігатиметься тепла погода, то опалювальний сезон може початися пізніше, ніж звичайно, і закінчитися раніше з метою економії газу. Також уряд зобов'язав всі міста України цього року узгоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону.

Детальніше читайте на сайті УНІАН-Економіка в інтерв'ю «Віце-прем'єр Гройсман: Наша залежність від російського газу буде все меншою, а от санкції проти РФ - будуть діяти все сильніше і сильніше».