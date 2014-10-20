Завтра в Брюсселі Україна і Росія можуть визначити суму боргу і нову ціну на газ

Завтра в Брюсселі Україна та РФ можуть визначити суму українського газового боргу та нову ціну на газ, повідомила у понеділок в Брюсселі представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлен Холзнер.

Як передає власний кореспондент УНІАН, зокрема, Холзнер зауважила, що в Єврокомісії не беруться прогнозувати можливі результати тристоронніх переговорів України, Росії та ЄК з врегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою, які відбудуться цього вівторка, 21 жовтня, у Брюсселі.

„У мене немає кришталевої кулі, і якщо б ви її мали, то ми б сьогодні не були тут. На жаль, я не знаю, яким завтра буде результат”, - сказала представник Еттінгера.

Вона нагадала, що остаточна домовленість має стосуватися різних пунктів. „Перший полягає в тому, що повинна бути погоджена сума боргів, які повинні бути сплачені. Не обсяги (газу), але сума, а також, за скільки траншів буде проведена оплата. Еттінгер запропонував три транші. Це зараз є предметом переговорів”, - зазначила Холзнер перший пункт, щодо якого сторони мають домовитися.

Другим представник Еттінгера назвала ціну, яку Україна сплатить за новий газ і скільки газу вона отримає від Росії за зимовий період. „Як ви бачите, у нас два різних пункти, які містять ряд деталей, і ми продовжуємо обговорення на двосторонній основі (Еттінгер сьогодні у Києві проводить переговори з міністром енергетики України Юрієм Проданом та главою уряду Арсенієм Яценюком – УНІАН)). Завтра, як про це було домовлено, переговори продовжаться у тристоронньому форматі”, - наголосила Холзнер.

Читайте такожУкраїна має на рахунках $3,1 млрд, які можна використати як платежі за газ – Яценюк

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Мілані відбулися переговори президентів України і Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна за участю лідерів Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції і керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч в "нормандському форматі". Під час цих переговорів розглядалося й газове питання.

За словами Порошенка, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, аби ціна для літа становила 325 дол. за тисячу кубометріві 385 дол., - для зими. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол. за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті - до 31 березня 2015 року вирішено зафіксувати «зимову» ціну.

Газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС на рівні компаній «Газпром» і «Нафтогаз України» заплановано в Брюсселі на 21 жовтня.

Очікується, що сторони погодять тимчасову угоду на постачання до України природного газу з Росії, враховуючи обсяги, ціну й умови постачання.