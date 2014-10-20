Лавров: вартість газу для України погоджена на 5 місяців, «літніх» цін немає

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ціна на російський газ для України узгоджена на 5 місяців у розмірі 385 дол за тис. куб. м., про «літні» ціни не йдеться.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Москві під час своєї відкритої лекції.

«Я чув, що нібито узгоджена зимова ціна 385 дол. за тис. куб. м, а літня ціна - 320 дол. за тис. куб. м. Не знаю про це, не знаю, звідки ці цифри взялися», - сказав Лавров.

За його словами, під час переговорів у Мілані не йшлося про «зимову» і «літню» ціну, а йшлося про найближчі п'ять місяців.

«Так, це зимовий період, але ніхто не використовував в офіційних переговорах в юридичному плані термін «зимовий» період, що припускало б, що буде і «літній» період і буде інша ціна», - сказав він.

«Не вирішено нічого за межами 5 місяців, а до кінця березня узгоджена ціна, що Україна зможе купувати стільки газу, скільки вона захоче», - сказав Лавров.

За його словами, єдине не узгоджене питання в тому, що Україні потрібно півтора-два місяці перебитися, оскільки не вистачає коштів і виникає «касовий розрив» у сумі 1,5 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що він підтримує умови визначення тимчасової ціни на газ залежно від сезону - 325 дол за тис. кубометрів влітку і 385 дол за тисячу кубометрів взимку.

17 жовтня в Мілані президенти України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін провели переговори, зокрема з газового питання. Українська і російська сторони досягли прогресу щодо основних позицій поставок газу до України, зокрема погашення заборгованості на 1,45 млрд дол і погашення боргу сумарно в обсягу 3,1 млрд дол до кінця року.

Також Росія і Україна домовилися до 21 жовтня, коли відбудуться переговори в Брюсселі, проводити постійні консультації в режимі телефонних конференцій.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня.

26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні придбати у російського «Газпрому» на умовах попередньої оплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.

Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої та ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України.

Крім перегляду ціни, в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол, які українська компанія переплатила з 2010 року.