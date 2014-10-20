Україна і Єврокомісія узгодили спільну позицію на газових переговорах з Росією

Україна і Європейська комісія погодили спільну позицію щодо наступного раунду тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС, який відбудеться 21 жовтня в Брюсселі.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» за результатами зустрічі в Києві прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана і голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболева з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.

«Представники ЄК і української сторони домовились, що результатом переговорів має стати проміжна угода, яка гарантуватиме постачання газу до України і стабільності його транзиту до країн ЄС цієї зими», - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в «Нафтогазі», угода повинна містити чіткі гарантії як постачань «Газпромом» погоджених обсягів газу до України, так і розрахунків «Нафтогазу» за поставлений газ.

«Узгоджена позиція ЄК і України передбачає необхідність підписання між «Нафтогазом» і «Газпромом» документів, які будуть обов'язковими для виконання обома сторонами і виключатимуть можливість зміни умов в односторонньому порядку будь-якій із сторін», - додали в компанії.

Читайте такожУкраїна має на рахунках $3,1 млрд, які можна використати як платежі за газ – Яценюк

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Мілані відбулися переговори президентів України і Росії Петра Порошенко і Володимира Путіна за участю лідерів Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції і керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч в «нормандському форматі». Під час цих переговорів розглядалося й газове питання.

За словами Порошенка, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, щоб ціна для літнього періоду становила 325 дол. за тисячу кубометрів і 385 дол., - для зимового. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол. за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті було вирішено зафіксувати до 31 березня 2015 року «зимову» ціну.

Читайте такожЛавров: вартість газу для України погоджена на 5 місяців, «літніх» цін немає

Газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС на рівні компаній «Газпром» і «Нафтогаз України» заплановані в Брюсселі на 21 жовтня.

Очікується, що сторони погодять тимчасову угоду на постачання до України природного газу з Росії, враховуючи обсяги, ціну й умови постачання.