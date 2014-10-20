Більше половини ТЕС України можуть зупинитися протягом 10 днів - експерт

Більше половини ТЕС України можуть зупинитися протягом 10 днів.

Про це УНІАН заявив головний редактор сайту «Енергетика України» Олександр Майстренко.

За його словами, в цілому на ТЕС станом на 20 жовтня запаси вугілля знизилися до 1,5 млн тонн. Це більш ніж у 2,5 разу менше минулорічного рівня за однакових темпів спалювання палива.

«Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) місяць не вживала жодних заходів для того, щоб ТЕС змогли створити запаси палива. На останніх двох засіданнях регулятор почав поетапно виділяти якісь кошти, але їх явно недостатньо. Ці півзаходи не дозволяють наповнити склади електростанцій для нормального проходження осінньо-зимового періоду», - зазначив Майстренко.

За його словами, завдяки нещодавнім рішенням НКРЕКП генеруючі компанії ТЕС гіпотетично можуть отримати на закупівлю вугілля до кінця року до 600 мільйонів гривень, однак реальний дефіцит коштів оцінюється в кілька мільярдів на місяць.

«Практика показує, що в енергетиці, де рішення дають результат через тижні або місяці, такий покроковий механізм не діє. Треба приймати комплексне рішення, яке дозволить забезпечити ТЕС вугіллям на весь осінньо-зимовий період», - вважає експерт.

Він уточнив, що на деяких теплових електростанціях наявних запасів вугілля вистачить лише на кілька днів роботи. Особливо це стосується ТЕС, що працюють на дефіцитних марках вугілля А+Т. "Є станції, у яких вугілля залишилося на день-два", - підсумував експерт.