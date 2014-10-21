Нафта продовжує дорожчати на сильних статданих із Китаю

На світових торгах у вівторок, 21 жовтня, ціни на нафту підвищуються на тлі підвищеного попиту в Китаї, але надлишок пропозиції стримує зростання, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,18 до $85,58 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,30 до $83,01 за барель.

Розрахункове споживання нафти в Китаї у вересні підвищилося на 6,2 відсотка порівняно з серпнем до 10,3 мільйона барелів на добу, що стало максимальним зростанням з лютого.

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Промислове виробництво в Китаї у вересні зросло на 8 відсотків порівняно з минулим роком після 6,9% зростання в серпні, а зростання ВВП в третьому кварталі сповільнилося до 7,3 відсотка з 7,5 відсотка в другому кварталі.

Експерти вважають, що коливання цін буде незначним. Ринок в очікуванні рішення ОПЕК.

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