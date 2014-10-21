Бойовикам не вдасться зірвати транзит газу до Європи – Міненерго

Про це йдеться у відповіді Міненерговугілля на запит "Української правди".

У міністерстві заявили, що для забезпечення безпеки змінили маршрути транзиту.

"Бойові дії не створюють загрозу для транспортування транзитних обсягів газу через зміну технологічної схеми транспортування цих обсягів", - йдеться у відповіді.

У той же час у Міненерговугялля досі "відсутня інформація щодо захоплення бойовиками "ДНР" та "ЛНР" об’єктів газорозподілу на території Донецької та Луганської області".

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"За інформацією представників газорозподільних компаній, які знаходяться в зоні АТО, бойовиками не здійснюється захоплення об’єктів газорозподілу через підвищений рівень небезпеки знаходження на території таких об’єктів", - заявили у відомстві.

"Об’єкти газотранспортної системи, які знаходяться в зоні, підконтрольній силам ЗСУ та МВС достатньо захищені. Інформація про безпосередні спроби атак на ці об’єкти не надходила", - повідомили в Міненерго.