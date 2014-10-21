«Укргазвидобування» через суд вимагає від шотландської компанії повернення $16 млн

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» вимагає в судовому порядку від шотландської компанії Brownell Trade LP повернення 16,03 млн дол., йдеться в постанові суду, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, «Укргазвидобування» 10 жовтня подала позов до Господарського суду Києва, розгляд справи призначено на 3 листопада 2014 року.

У матеріалах судової справи не наводяться подробиці позовної заяви «Укргазвидобування».

Водночас, екс-керівник держкомпанії Олексій Тамразов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що мова йде про експорт українського бензину, виробленого на потужностях «Укргазвидобування».

При цьому Тамразов пов'язує шотландську компанію-боржника з народним депутатом Ігорем Єремєєвим, власником однієї з найбільших в Україні мережі автозаправок WOG.

«Я піддав сумніву щодо кінцевого розрахунку цих нерезидентів, пов'язаних з депутатом Єремєєвим, з держкомпанією. Я не "вгадав", хто з них не розрахується, але це сталося. В реєстрі судових рішень з'явився позов ПАТ "Укргазвидобування" до компанії Brownell Trade LP, на суму понад 16 мільйонів доларів», - написав Тамразов в Facebook.

Також екс-керівник «Укргазвидобування» зазначає, що держкомпанія, незважаючи на борги Brownell Trade LP, не припинила відвантажувати їй паливо.

«Але це не все. Логічно було б зупинити відвантаження на адресу боржника, але ні. Перед тим як подати в суд, керівники, яким вже в той час (початок жовтня) висунуто підозру прокуратурою, підписують додаткову угоду на відвантаження 8 800 тонн бензину без оплати, на суму понад 5 млн доларів», - підкреслює Тамразов.

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Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».