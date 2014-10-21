Санкції Заходу зачепили більшість російських компаній - «Газпром»

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками засідання ради директорів компанії.

«Зазначалося, що геополітична ситуація навколо України і введення економічних санкцій проти Росії з боку США і Європейського Союзу торкнулися більшості російських компаній», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рада директорів «Газпрому» взяла до уваги інформацію про фінансову стратегію компанії в умовах негативних явищ на світовому фінансовому ринку для суб'єктів господарювання РФ.

Наголошується, що в умовах, що склалися, «Газпром» вважає за необхідне дотримуватися курсу поточної фінансової стратегії, яка забезпечує фінансову стійкість компанії і дозволяє своєчасно реагувати на можливе погіршення ситуації. Зокрема, фінансова стратегія «Газпрому» передбачає кілька ключових напрямів діяльності компанії. Одне з них - формування консервативного бюджету «Газпрому» з урахуванням ризиків зниження контрагентами обсягів відбору газу або неотримання від них плати за вже здійснені поставки. Наперед враховуючи цей сценарій розвитку подій, «Газпром» розробляє такий план доходів і видатків, який вимагає максимально ефективного використання коштів, що виділяються на реалізацію найбільш важливих для розвитку компанії проектів, а також дозволяє компанії виконувати всі зобов'язання з погашення запозичень і фінансувати операційні витрати в повному обсязі.

При формуванні інвестиційної програми «Газпром» визначає найбільш пріоритетні інвестиційні проекти і вибудовує їх з урахуванням значущості та економічної ефективності. При цьому компанія дотримується принципу фінансування капітальних вкладень переважно за рахунок власних коштів. Такий підхід обмежує необгрунтоване зростання капітальних витрат при формуванні інвестпрограми і водночас дозволяє в повному обсязі реалізовувати найважливіші проекти «Газпрому».

Також у рамках фінансової стратегії «Газпром» дотримується консервативної політики з управління боргом. Її реалізація вже забезпечила оптимальний борговий портфель і стійкий фінансовий стан компанії до моменту, коли умови на міжнародних фінансових ринках стали несприятливими для російських компаній, заявляють в «Газпромі».

Так, за підсумками I півріччя 2014 року співвідношення чистий борг/EBITDA становило 0,5 - це відповідає рівню світових енергетичних компаній і означає, що компанія може повністю погасити свій борг за рахунок коштів, зароблених лише за півроку. Істотно подовжений профіль погашення боргових зобов'язань - сьогодні позики з терміном погашення понад 5 років складають біля третини боргового портфеля компанії. Крім того, частка запозичень з фіксованою процентною ставкою перевищує 95% боргового портфеля Групи «Газпром», що в поточних ринкових умовах істотно знижує ризик зміни ставок для компанії.

На даний час «Газпром» розглядає можливості диверсифікації джерел фінансування за рахунок азійських ринків капіталу, наголошується в повідомленні. Компанія веде взаємодію з азійськими фінансовими інституціями з низки питань, серед яких - можливість розміщення єврооблігацій в азійських валютах.

Продовжується робота з підтримання капіталізації і підвищення ліквідності акцій «Газпрому». У червні поточного року глобальні депозитарні розписки ВАТ «Газпром» пройшли процедуру лістингу і були включені до котирувального списку Сінгапурської фондової біржі. Зараз розглядається можливість отримання лістингу цінних паперів на Гонконзькій фондовій біржі і підвищення рівня лістингу - на Сінгапурській, наголосили у «Газпромі».

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Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Росія, попри всі міжнародні норми, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу з часів "холодної війни" кризу в відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї кілька етапів санкцій.

З квітня Росія активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, і ввела туди свої регулярні війська.

Наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, направлені на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще у березні – після анексії Росією українського Криму.

12 вересня набули чинності нові санкції ЄС проти РФ, які посилили обмеження на продаж зброї російськими оборонними компаніями. Вони також включають заборону фінансування країнами ЄС російських енергетичних компаній, таких як «Роснєфть», «Транснєфть» і «Газпромнєфть». Про намір ввести такі самі санкції 23 вересня заявила Норвегія.

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Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також ввели заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п'яти російських фірм. Ще п'яти державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.