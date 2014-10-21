«Нафтогаз» хоче шукати нові родовища за допомогою космічних зондів

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» хоче залучити провідні підприємства авіакосмічної галузі України для пошуку нових нафтогазових родовищ з використанням технологій дистанційного зондування землі з космосу, йдеться в повідомленні компанії.

Як відзначають в компанії, 20 жовтня в НАК «Нафтогаз України» відбулася зустріч з фахівцями провідних підприємств авіакосмічної галузі.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі презентували практичні можливості дистанційного зондування землі із космосу з використанням безпілотних і пілотованих літальних апаратів.

«Ці технології дадуть можливість забезпечення надійної охорони лінійної частини та об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, а також допомогу у пошуку і геологічній розвідці нових родовищ вуглеводнів», - йдеться в повідомленні НАК.

У нараді взяли участь представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, дочірніх підприємств «Нафтогазу», а також фахівці Державного космічного агентства України, Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України, Національного авіаційного університету та ПРАТ «АС».

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.