Замінити Луганську ТЕС іншою енергогенерацією неможливо - експерт

Про це повідомив екс-голова Національної комісії регулювання електроенергетики України Сергій Тітенко, коментуючи заяву Луганської облдержадміністрації про намір задіяти Сєвєродонецьку ТЕЦ замість Луганської ТЕС.

"Думаю, що замінити Луганську ТЕС в принципі навряд чи буде можливим. Там така технологічна схема, що вона (станція - прим. редакції) є кінцевою точкою в цьому енергетичному вузлі. Тим більше не можна замінити її такою малопотужною, як Сєвєродонецька ТЕЦ", - сказав експерт.

За його словами, навіть за нинішнього різкого падіння енергоспоживання регіону Сєвєродонецька ТЕЦ не впорається з поставленими завданнями. Її електрична потужність не перевищує 30 МВт. Це в десять разів менше, ніж зараз видає Луганська ТЕС, що працює мінімальним складом обладнання з одного ЛЕП.

"На моїй пам'яті ще не було жодного разу такого, аби розглядався варіант відключення Луганської ТЕС і роботи інших об'єктів замість неї", - додав С.Тітенко.

Як повідомлялося, Луганська ТЕС забезпечує 90% генерації Луганської області. Через обстріли і проблем з підвезенням вугілля станція працює двома з шести блоків. З 22 ЛЕП для видачі потужності залишилася одна. Вона задовольняє потреби третини споживачів регіону, або близько 1 млн осіб.

Станція несе додаткові витрати на відновлення пошкодженого обладнання та ЛЕП в умовах скорочення фінансування галузі. Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України від 17 жовтня скоротила виділення коштів на реконструкцію 11-го і 15-го блоків Луганської ТЕС. На думку експертів, це рішення призведе до перенесення ремонтів всіх блоків станції, а значить збільшить ризики їх аварійної зупинки, враховуючи високе зношення обладнання.