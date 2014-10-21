Єврокомісар консультується з Росією перед газовими переговорами

Єврокомісар Гюнтер Еттінгер і міністр енергетики Росії Олександр Новак проводять консультації перед тристоронніми переговорами у Брюсселі.

Українська делегація має прибути до офісу Єврокомісії згодом, повідомляє «5 канал».

Нагадаємо, Україна і Європейська комісія погодили спільну позицію щодо наступного раунду тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС, який відбудеться сьогодні в Брюсселі.

Представники ЄК і української сторони домовились, що результатом переговорів має стати проміжна угода, яка гарантуватиме постачання газу до України і стабільності його транзиту до країн ЄС цієї зими.

Як відзначають в «Нафтогазі», угода повинна містити чіткі гарантії як постачань «Газпромом» погоджених обсягів газу до України, так і розрахунків «Нафтогазу» за поставлений газ.

«Узгоджена позиція ЄК і України передбачає необхідність підписання між «Нафтогазом» і «Газпромом» документів, які будуть обов'язковими для виконання обома сторонами і виключатимуть можливість зміни умов в односторонньому порядку будь-якій із сторін», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Мілані відбулися переговори президентів України і Росії Петра Порошенко і Володимира Путіна за участю лідерів Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції і керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч в «нормандському форматі». Під час цих переговорів розглядалося й газове питання.

За словами Порошенка, спільна з Європейським Союзом позиція України полягала в тому, щоб ціна для літнього періоду становила 325 дол. за тисячу кубометрів і 385 дол., - для зимового. Російська сторона відстоювала ціну 385 дол. за тисячу кубометрів на весь рік. У результаті було вирішено зафіксувати до 31 березня 2015 року «зимову» ціну.

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Газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС на рівні компаній «Газпром» і «Нафтогаз України» заплановані в Брюсселі на 21 жовтня.

Очікується, що сторони погодять тимчасову угоду на постачання до України природного газу з Росії, враховуючи обсяги, ціну й умови постачання.