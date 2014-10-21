Яценюк вважає, що через Росію опалювальний сезон в Україні може пройти за "найгіршим сценарієм"

Україна повинна готуватися до гіршого сценарію проходження опалювального сезону через те, що Росія не бажає підписувати проміжну угоду з Україною щодо ціни й умов поставок газу до нашої країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Львівської області.

Яценюк нагадав, що сьогодні в Брюсселі проходять тристоронні переговори щодо врегулювання газового питання, результатом яких має стати підписання проміжної угоди. Проте, за словами Яценюка, «Путін не хоче підписувати ніякої угоди». «Завдання Путіна – заморозити Україну. Ми повинні бути готові до гіршого сценарію», - цитує главу уряду Департамент СКМУ.

Як підкреслив Яценюк, Україна узгодила всі переговорні позиції й зарезервувала 3,1 млрд грн для оплати за поставлений газ або за нові поставки у випадку, якщо тимчасову угоду все-таки буде підписано.

«Ми узгодили остаточну позицію України та Європейського Союзу щодо газових переговорів, – сказав Яценюк. – Ми готові до підписання тимчасової, підкреслю, тимчасової угоди».

Читайте такожУкраїна і Єврокомісія узгодили спільну позицію на газових переговорах з РосієюЯценюк також зазначив, що в українських газових сховищах накопичено 17 млрд кубометрів палива. «Якщо Європейський Союз додатково відкриє нам реверс газу, це суттєво спростить нам шлях, яким чином пройти зиму», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 жовтня, в Брюсселі проходить черговий раунд тристоронніх газових переговорів у форматі Україна – Росія – Європейський Союз, завданням яких має стати відновлення поставок газу в Україну за ринковою ціною, а також гарантії транзиту газу територією України в зимовий період із Росії до Європи.

Росія повністю згорнула поставки газу в Україну в червні цього року, мотивуючи своє рішення зростанням заборгованості за поставлений газ. Україна вимагала від російської сторони визначення ринкової ціни на паливо, яка не базувалася б на знижках і преференціях, а мала б чітку розрахункову формулу.

Крім того, наприкінці травня – червні сторони подали взаємні позови до Арбітражного суду Стокгольма з вимогою не лише встановити ціну й умови поставок газу, але також стягнути боргові платежі, зокрема за транзит і незаконну анексію української власності, розташованої в анексованому Росією Криму.