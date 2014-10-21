Україна очікує в листопаді проміжне рішення суду за газовим позовом до Росії

Арбітражний суд Стокгольма у рамках розгляду додаткового позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до російського газового монополіста «Газпрому» про встановлення тимчасової ціни і умов поставок російського газу до України може ухвалити проміжне рішення вже у листопаді.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час робочої поїздки до Львівської області.

«Остаточне рішення щодо ціни і умов поставок газу винесе суд, – цитує прем'єр-міністра Департамент СКМУ. – Перший крок до вирішення питання поставок газу – це отримання проміжного рішення Стокгольмського арбітражу. Таке проміжне рішення може бути отримане в листопаді».

Читайте такожЯценюк вважає, що через Росію опалювальний сезон в Україні може пройти за "найгіршим сценарієм"Раніше Яценюк зазначав, що Україна має в своєму розпорядженні два сценарії розвитку газових переговорів. Перший припускає підписання тимчасової угоди між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» про умови поставок газу в опалювальний період – аж до 31 березня 2015 року. Така угода може бути підписана між Україною, Росією і ЄС, сьогодні, 21 жовтня, під час тристоронніх переговорів у Брюсселі. Другий сценарій припускає винесення тимчасової постанови суду, яка буде підставою для організації поставок палива.

Для стабільного проходження опалювального сезону Україна має придбати щонайменше 5 млрд кубометрів газу. На даний момент в українських ПСГ накопичено близько 17 млрд кубометрів.

Росія повністю припинила поставки газу до України у червні поточного року.