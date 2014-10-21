Кабмін має намір частково замінити газ для ТЕЦ мазутом – Яценюк

Про це сказав під час поїздки до Львівської області прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд має резерви нафти для того, щоб переробити її і поставити близько 200 тис. тонн мазуту на українські ТЕЦ», - цитує прем'єр-міністра Департамент інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Яценюк додав, що таке рішення необхідне в світлі загальної неврегульованості поставок газу до України і невизначеності газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

Читайте такожУкраїна з 2018 року може обійтися без російського газу для населення і бюджетниківРаніше прем'єр-міністр України зазначав, що Україні необхідно закупити ще близько 5 млрд кубометрів газу до тих 17 млрд кубометрів, що вже накопичені в газових сховищах. Умови і ціна газу мають бути визначені спеціальною тимчасовою угодою, підписання якої може відбутися сьогодні, 21 жовтня, в Брюсселі.

Якщо угода не буде підписана, Україна наполягатиме на ухваленні тимчасового рішення щодо ціни і умов поставок газу в арбітражному суді Стокгольма. Відповідний позов подала до арбітражу НАК «Нафтогаз України».

Про доручення Міненерго щодо заміни газу мазутом минулого тижня в інтерв'ю УНІАН згадував і віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.