Газові переговори у Брюсселі сьогодні почалися пізніше, ніж планувалося

Газові переговори у Брюсселі сьогодні почалися тільки тоді, коли вже повинна була пройти прес-конференція учасників, повідомляє ТСН.

До цього єврокомісар Гюнтер Еттінгер провів дві двосторонні зустрічі. Спочатку з росіянами - вранці сюди приїхав міністр Олександр Новак і голова "Газпрому" Олексій Міллер. Очевидно, позиції узгоджуються, і чи досягнуть сьогодні домовленостей - прогнозувати важко.

Читайте такожУкраїна очікує в листопаді проміжне рішення суду за газовим позовом до Росії Готували сьогоднішні переговори довго. Їм передували візити єврокомісара Гюнтера Еттінгера до Москви і Києва. У Києві домовилися про те, що потрібна тимчасова угода. Документ повинен містити гарантії, скільки газу постачає "Газпром" і "Нафтогаз" за нього розраховується.