Словаччина може збільшити поставки газу в Україну

Словаччина розгляне можливість збільшення обсягів реверсу природного газу до України.

Про це заявив глава компанії Eustream, оператора газотранспортної системи Словаччини, Томаш Маресек в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.

"Ми проведемо аналіз пропозицій "Укртрансгаз", щоб збільшити потужність газогону "Вояни-Ужгород" (транспортує газ зі Словаччини до України - Ред.) для збільшення обсягів реверсу", - сказав він.

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Маресек також запевнив, що Україні не варто непокоїтися через можливе скорочення постачання газу зі Словаччини.

"Ми використовуємо потужність майже на 100%, і не очікуємо скорочення цієї зими, як в Польщі чи Угорщині, оскільки обсяги газу в наших системах явно перевищують потужності реверсу", - зазначив він.

Нагадаємо, що 2 вересня близько 13.45 офіційно було відкрито газогон "Вояни-Ужгород", який транспортуватиме газ зі Словаччини до України.

Раніше повідомлялося, що поставки природного газу в Україну зі Словаччини 20 жовтня досягли рекордного значення у 27,6 млн кубометрів на добу.