Словаччина може збільшити поставки газу в Україну
Маресек також запевнив, що Україні не варто непокоїтися через можливе скорочення постачання газу зі Словаччини.
Словаччина розгляне можливість збільшення обсягів реверсу природного газу до України.
Про це заявив глава компанії Eustream, оператора газотранспортної системи Словаччини, Томаш Маресек в інтерв'ю Reuters, передає Європейська правда.
"Ми проведемо аналіз пропозицій "Укртрансгаз", щоб збільшити потужність газогону "Вояни-Ужгород" (транспортує газ зі Словаччини до України - Ред.) для збільшення обсягів реверсу", - сказав він.
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Маресек також запевнив, що Україні не варто непокоїтися через можливе скорочення постачання газу зі Словаччини.
"Ми використовуємо потужність майже на 100%, і не очікуємо скорочення цієї зими, як в Польщі чи Угорщині, оскільки обсяги газу в наших системах явно перевищують потужності реверсу", - зазначив він.
Нагадаємо, що 2 вересня близько 13.45 офіційно було відкрито газогон "Вояни-Ужгород", який транспортуватиме газ зі Словаччини до України.
Раніше повідомлялося, що поставки природного газу в Україну зі Словаччини 20 жовтня досягли рекордного значення у 27,6 млн кубометрів на добу.