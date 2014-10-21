У Словаччині наголошують, що українська ГТС набагато потужніша за "Південний потік"

Згода Євросоюзу на будівництво Південного потоку - трубопроводу по дну Чорного моря із РФ в обхід України, буде означати, що Брюссель не підтримує рух Києва на Захід і не вважає Україну надійною транзитною державою.

Як передає Reuters, про це сказав глава Словацького трубопровідного оператора Eustream Томаш Маресек.

Незважаючи на те, що на початку червня одна з країн - учасниць проекту Південний потік - Болгарія - зупинила роботу над будівництвом газопроводу до отримання дозволу Європейської комісії, Газпром не чекає перенесення термінів запуску труби і збирається подати перший газ до кінця 2015 року.

"Це сильно нашкодить Україні. Це спричинить величезні фінансові втрати, зруйнує вартість її газових активів - станового хребта її економіки, і сильно підірве її амбіції купувати газ також і на Заході", - сказав глава Eustream.

Читайте такожЄвросоюз може зробити "Південний потік" в обхід України незаконнимВін додав, що будівництво трансчорноморської труби потужністю 63 мільярди кубометрів знизить рівень енергобезпеки Європи, бо газотранспортна система України потужністю 140 мільярдів кубометрів газу буде замінена меншою ємністю Південного потоку.

"Я переконаний, що Газпром - надійний постачальник газу до Європи, і залишиться таким у майбутньому", - сказав Маресек.

На його думку, ніяких заперечень не може бути проти Південного потоку, якщо він не стане заміною існуючих маршрутів експорту газу, а буде використаний для додаткових поставок палива.