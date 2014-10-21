У Брюсселі сподіваються, що Україна та РФ підпишуть газову угоду 29 жовтня

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер заявляє, що в ході сьогоднішніх переговорів з вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою сторони досягли значного прогресу, і висловив надію, що переговори будуть завершені підписанням угод в наступну середу в Брюсселі.

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Таку заяву Еттінгер зробив на прес-конференції, яка відбулася після закінчення переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС, які пройшли у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Незважаючи на те, що прес-конференція раніше була оголошена на 14.00, учасники переговорів вийшли до преси лише о 20.00.

"Ми маємо надію, що наступної середи в Брюсселі відбудеться остання тристороння зустріч, за підсумками якої ми підпишемо угоду", - заявив єврокомісар.

Еттінгер, серед іншого, повідомив, що погоджено схему формування ціни, передає Українська правда.

"Російські партнери гарантували ціну 385 доларів. Ця ціна не може бути змінена рішенням парламенту, або уряду, або шляхом (застосування) експортного мита", - зазначив він.

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За словами комісара, домовленість передбачає сплату боргу Україною і зазначив, що розглядається можливість допомогти Україні для здійснення такого платежа.

"Україна отримає рахунок від Газпрому, оплатить його, і після того отримає газ", - заявив він.