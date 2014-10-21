Підсумки газових переговорів у Брюсселі: Україна купить 4 млрд кубів до кінця року і сплатить борги

«Вона (ціна) гарантується російськими партнерами і не може змінюватися в односторонньому порядку», - заявив Еттінгер післятрьохсторонніх переговорів у Брюселі.

Крім того, також до кінця березня буде скасовано принцип «бери або плати». Еттінгер стверджує, що обсяги і час поставок газу визначатиметься українською стороною. Разом з тим неодмінною умовою, яка висунула російська сторона, є умова передоплати, зазначив Еттінгер.

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«Нафтогаз України» може замовляти обсяги газу, отримувати рахунок від «Газпрому» і отримувати обсяги газу, які він оплатив », - пояснив вимогу Москви віце-президент ЄК.

Разом з тим він поділяє і питання, яке було підняте російською стороною, про які саме обсяги газу може йти мова до кінця року. При цьому він також повідомив, що є розуміння того, «що розумним буде поставка для «Нафтогазу України» 4 млрд кубометрів після фінансування.

Разом з тим, поки гарантій фінансування закупівлі даних обсягів газу немає ».

За словами Еттінгера, за 5 робочих днів ЄК має намір з'ясувати питання оплати.

Крім того, також «Нафтогаз», незважаючи на процес у Стокгольмському арбітражному суді, зобов'язується оплатити 1,3 млрд дол. за поставлений газ листопада-грудня минулого року і з березня ц. р. по наступні місяці.

Еттінгер зазначив, що ця сума - 1 млрд дол. - буде або частиною боргу української сторони російської, або повністю погасить існуючий борг, розмір якого буде визначений Стокгольмським арбітражем.

За словами Еттінгера, в даний час робота триває над двома проектами угод: перша угода є політичною і має бути підписана двома міністрами, друга ж - бізнес-угоду, яка буде підписана главами «Газпрому» і «Нафтогазу».

«Ми досягли прогресу і підготуємо до наступного тижня все, щоб у разі позитивного результату обидві сторони змогли підписати угоди», - підкреслив Еттінгер.

Незважаючи на те, що прес-конференція раніше була оголошена на 14.00, учасники переговорів вийшли до преси лише о 20.00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Арбітражний суд Стокгольма в рамках розгляду додаткового позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до російського газового монополіста «Газпрому» про встановлення тимчасової ціни та умов поставок російського газу в Україну може прийняти проміжне рішення вже в листопаді. Раніше Яценюк зазначав, що Україна має в своєму розпорядженні два сценарії розвитку газових переговорів. Перший передбачає підписання тимчасової угоди між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» про умови поставок газу в опалювальний період - аж до 31 березня 2015 року. Очікувалося, що така угода може бути підписана між Україною, Росією і ЄС, сьогодні, 21 жовтня, в ході тристоронніх переговорів у Брюсселі. Другий сценарій припускає винесення тимчасового рішення суду, яке буде підставою для організації поставок палива.

Для стабільного проходження опалювального сезону Україна повинна закупити щонайменше 5 млрд кубометрів газу. На поточний момент в українських ПСГ накопичено близько 17 млрд кубометрів.

Росія повністю припинила поставки газу в Україну в червні поточного року.