РФ пропонує закріпити ціну на газ міжурядовою угодою, Україна вимагає «юридично зобов`язуючий документ»



Про це глави енергетичних відомств України та Росії Юрій Продан і Олександр Новак повідомили по закінченні тривалих тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС, спрямованих на вирішення спірних газових питань, які відбулися у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Так, глава Міненерго РФ Новак заявив, що російська сторона готова закріпити знижку в розмірі 100 дол. урядовою постановою: «Ми запропонуємо українській стороні, крім постанови, підписати міжурядову угоду, в якій були б відображені зобов`язання російської сторони».

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Разом з тим, український міністр Продан наполягає на тому, щоб була підписана не міжурядова угода, а «юридично зобов`язуючий документ».

Міністр енергетики України заявив російській стороні, що Україна вже стикалася з постановами РФ, які порушувалися російською стороною.

«Ціна в 385 дол. за тисячу кубометрів до березня (2015 року) повинна бути стабільною і не залежати від будь-яких рішень. Ціна повинна бути незмінною. Це вимагає відповідного зобов`язуючого документа між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», - сказав Продан, уточнивши, що під цим документом мають стояти підписи обох відомств.

Продан також вважає, що підписання юридично зобов`язуючого документа необхідне і для врегулювання скасування принципу «бери або плати».

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Він також вважає, що такий документ не може вплинути на майбутнє рішення Стокгольмського арбітражу. У зв`язку з чим Продан висловив готовність спільно - «Нафтогаз» і «Газпром» - звернутися до Стокгольма з тим, щоб арбітраж дав роз`яснення щодо того, що можливий додатковий протокол не вплине на майбутнє рішення судового спору.

«Ми готові запропонувати спільно звернутися до Стокгольмського арбітражу, щоб отримати конкретний документ, що прийняття проміжного документа не вплине на майбутнє рішення», - сказав він.

Міністр Продан також повідомив, що НАК «Нафтогаз України» має намір вже з завтрашнього дня підготувати відповідний документ.