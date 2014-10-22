Міненерго РФ: літній пакет цін на газ може обговорюватися в березні-квітні



Про це глава енергетичного відомства Росії повідомив по закінченні тривалих тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС, спрямованих на вирішення спірних газових питань, які відбулися у вівторок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на питання журналістів, російський міністр повідомив, що під час нинішніх переговорів «літній пакет не обговорювався».

«Потрібно вирішити поточний контракт, і повернутися до літнього пакету в березні-квітні», - сказав Новак.

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Відповідаючи на питання про підписання окремого документа щодо фіксування ціни в 385 дол і з інших моментів, Новак заявив, що існуючий контракт не може бути оскаржений, так як він знаходиться в арбітражному суді.

«Ніяких додаткових документів підписувати немає необхідності і не потрібно», - сказав Новак.