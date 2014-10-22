Ціни на нафту тримаються вище позначки $86 за барель

На світових торгах в середу, 22 жовтня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $86 за барель на тлі повернення на ринок покупців після падіння цін до чотирирічного мінімуму, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,08 до $86,30 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,01 до $82,50 за барель. Минулого тижня Brent подешевшала до мінімальної з 2010 року позначки $82,60.

Читайте такожЗдешевлення нафти не призведе до зниження цін на бензин в Україні - експертиЯк відзначають експерти, котирування Brent відновлюються, і, враховуючи істотне зниження цін, зараз хороша можливість для покупок. Експерти не очікують нового різкого падіння цін, тому що хоча економічна активність слабка, особливо в Європі, вона росте в Азії, і попит на нафту може підвищитися через три-чотири тижні, коли закінчиться профілактика на американських НПЗ.

Розрахункове споживання нафти в Китаї у вересні зросло на 6,2 відсотка порівняно з серпнем - до семимісячного піку за рахунок підвищення нафтопереробки. Запаси нафти в США виросли на 1,2 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти (API), при прогнозі підвищення на 2,7 мільйона барелів.

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