У Росії через гострий дефіцит бензину зобов'язали "Газпром" докупити його за кордоном

У Росії на тлі проблем на внутрішньому ринку бензину Міненерго вперше спробувало прийняти нові жорсткі заходи для забезпечення країни паливом, пише "Комерсант".

Мова йде про те, щоб зобов'язати нафтовиків купувати бензин за кордоном у разі його дефіциту. Формально такі розпорядження прив'язані до виконання зобов'язань за угодами про модернізацію НПЗ. Поки припис отримав тільки "Газпром" - і лише на 20 тис. тонн в місяць. В галузі чекають швидкого поліпшення ситуації з паливом, так що новий інструмент навряд чи буде активно застосовуватися. Але в 2015 році він може бути використаний в разі проблем після заборони застосування бензину "Євро-3".

Читайте такожForbes.com: інвестиційний статус РФ сильно похитнувся після того як Moody 's знизило кредитний рейтингМіненерго на початку жовтня направив до "Газпрому" лист з проханням імпортувати в Росію бензин, розповіло виданню джерело на паливному ринку. За його словами, мова йде про вимоги за чотиристоронніми угодами про модернізацію НПЗ, які монополія, за попередніми даними, в цьому році повністю не виконає. За його словами, у жовтні компанія повинна ввезти не менш 20 тис. тонн високооктанового бензину. У Міненерго заявили, що висновки про виконання або невиконання угод будуть зроблені тільки за підсумками року, відмовившись коментувати лист. У "Газпромі" запевнили, що компанія "повністю виконує зобов'язання".

Обсяг 20 тис. тонн на місяць - дуже невеликий для російського ринку, він відповідає приблизно 20% добового споживання, або обороту біржової торгівлі бензином за два дні. Однак для "Газпрому" показник суттєвий - близько 10% від місячного обсягу виробництва. На думку співрозмовників видання, компанія цілком могла б закупити цей бензин в Білорусі, хоча зараз угода може виявитися збитковою.