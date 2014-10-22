Венесуела зверстала бюджет на 2015 рік з розрахунку вартості нафти $60 за барель

Венесуела зверстала бюджет на 2015 рік на підставі розрахунку середньорічної ціни нафти $60 за барель, передає «Газета.Ru» з посиланням на Noticias24.

Проект скарбниці внесено міністром економіки і фінансів країни Родольфо Марко Торресом на розгляд парламенту. Торрес пояснив, що ця цифра була запропонована з урахуванням коливань на міжнародному ринку нафти.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Падіння світових цін на нафту співпало з тим, коли Венесуела переживає складну економічну ситуацію - в серпні 2014 року інфляція досягла річного показника 63,4%.

Однак, за словами Торреса, країна «буде підтримувати бездоганну репутацію з оплати своїх боргових зобов'язань», незважаючи на кризу.

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