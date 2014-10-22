«Нафтогаз» закликає Словаччину збільшити потужності реверсного газопроводу

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» запропонував словацькому операторові газотранспортної системи (ГТС) Eustream технічне рішення, яке дасть змогу значно розширити потужність словацького газотранспортного маршруту, добові поставки по якому 20 жовтня досягли рекордних 28,3 млн. кубометрів, йдеться в повідомленні української компанії.

«Нафтогаз» сподівається, що словацький оператор підтримає швидке впровадження нової технології і збільшення потужності газопроводу», - говориться в повідомленні.

Водночас, за даними операторів ГТС Словаччини і України, в жовтні було зафіксовано два рекорди добових поставок газу в України: 18 жовтня – 27,6 млн. кубометрів, а 20 жовтня – 28,3 млн. кубометрів, при тому, що поточна проектна потужність газопроводу становить близько 27 млн. куб. м на день (близько 10 млрд куб. м на рік).

Всього оператору газотранспортної системи України «Укртрансгаз» з боку Словаччини за 20 днів жовтня надійшло 518,3 млн. кубометрів природного газу, куди увійшов також і норвезький, який країна почала одержувати з 1 жовтня.

Також в «Укртрансгазі» УНІАН повідомили, що всього з початку року з Європи до України надійшло 2,7 млрд кубометрів природного газу.

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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю уникнути газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.