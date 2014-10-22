Кабмін змінив порядок денний - буде говорити про газ і опалювальний сезон
10:29, 22 жовтня 2014Енергетика
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Раніше Кабмін планував провести засідання, присвячене реформі правоохоронних органів
Проведуть нараду з головами облдержадміністрацій / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України змінив порядок денний свого засідання, запланованого на середу, 22 жовтня.
Як повідомляється на веб-порталі уряду, міністри проведуть селекторну нараду з головами облдержадміністрацій і будуть говорити про постачання газу та початок опалювального сезону.
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Раніше Кабмін планував провести засідання, присвячене реформі правоохоронних органів.
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