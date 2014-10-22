Голова Одеської ОДА: Курченко намагається вивезти заарештовану нафту з НПЗ

Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявляє, що створюються перешкоди для контролю збереження на ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» заарештованої правоохоронцями нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив увечері 21 жовтня в прямому ефірі «7 каналу» (Одеса). Він нагадав, що «заарештоване пальне Курченка (бізнесмена Сергія Курченка - УНІАН), яке було ввезено контрабандним шляхом, - 63 чи 65 тисяч тонн» і міститься воно «на відповідальному зберіганні на НПЗ».

Палиця пояснив, що ініціював проведення контрольних вимірів нафти після того, як від керівництва Головного управління ДСНС йому надійшла інформація про те, що «вночі на НПЗ відкривають ворота і бензовози вивозять якесь пальне».

«Слідчому міліції вдалося зайти на завод тільки на 5-й день. Прокуратура не давала дозволу піти переміряти, потім слідчий прокуратури прийшов і сказав, що директор заводу не пускає без санкції суду. Суд рішення видав. У рішенні вписано 27 прізвищ людей, які замірятимуть пальне. Зайшли на завод, де фахівцям 8 годин проводили інструктаж з техніки безпеки», - розповів Палиця.

Відтак, за його словами, коли о 17.00 нарешті почалися виміри, надійшов дзвінок про нібито замінуванні підприємства. Працівники у всіх приміщеннях відключили електрику і залишили підприємство.

Як відзначив голова ОДА, виміри у присутності понятих все-таки провели, про що оформили відповідні документи. Але через 5 днів «виявилось, що немає калібрувальних таблиць - є виміри, яка висота, але ніхто не знає, скільки там міститься нафтопродуктів». «Запитую, чому вони не візьмуть таблиці на заводі? Відповідають, що не можуть. Аналогічно - з кримінальної справи. Мовляв, скоро передадуть. На сьогодні, ні я, ні міліція, ні прокуратура не знають, скільки пального залишилося на Одеському НПЗ», - акцентував Палиця.

Він також розповів, що раніше, наприкінці травня, до нього прийшов «одина з не найостанніших людей в Одеській області» і передав прохання «структур Курченка, просто закрити очі» на вивезення з НПЗ заарештованого пального бензовозами на інші нафтобази за «50% від суми цього пального». Голова ОДА відмовився, заявивши, що не порушуватиме закон і категорично проти того, що «решта 50% підуть кулями, гранатами, снарядами до Луганська і Донецька, бо Курченко і «сім'я» фінансують всі ці безпорядки». Після відвідування вищеназваної людини Палиця звернувся в міліцію і попросив посилити охорону НПЗ.

Нагадаємо, 17 жовтня прес-служба прокуратури Одеської області повідомила, що правоохоронці для перевірки збереження заарештованих нафтопродуктів проводили контрольні виміри на Одеському НПЗ.

Довідка УНІАН. 6 березня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, щоМВС розкрило злочинну схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія” (СЄПЕК), яка належить скандально відомому бізнесменові Сергію Курченку, оголошеному в міжнародний розшук.

За словами Авакова, чотирма компаніями цієї групи впродовж 2012-2013 років було ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їх переробки як давальницька сировина і подальший «реекспорт» за кордон. Фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення і сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

Арешт на нафтопродукти і майновий комплекс НПЗ було накладено у квітні в рамках розслідування справи за фактом контрабанди нафтопродуктів.

Також СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського НПЗ і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co у Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме й нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.