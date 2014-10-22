Голова Міненерго РФ не вірить, що в Яценюка є гроші на передоплату газу
Глава Міненерго РФ заявляє, що в України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні
В України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК "Нафтогаз" повинні знайти кошти.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав на прес-конференції в Москві.
"В процесі останніх переговорів з'ясувалося, що в України просто фізично немає ресурсів, щоб забезпечити передоплату за приставки газу в листопаді-грудні. Ми домовилися про всі умови... Тепер питання в іншому - де братиме гроші Україна, щоб забезпечити передоплату в листопаді та грудні", - сказав Новак.
За його словами, йдеться про поставку 2-4 млрд куб. м у цей період.
Він наголосив, що позиція РФ не змінюється і газ у борг більше не поставлятиметься.
Новак повідомив, що Єврокомісія повинна допомогти Україні сплатити за поточні поставки газу за ціною 385 дол. за тис. куб м.
"Це ціна, з якою згодні всі - Єврокомісія і Україна", - сказав він.
За його словами, зараз ведеться робота Єврокомісії та українських партнерів з пошуку відповідних ресурсів для забезпечення платежів.
"Говорили про умови, а в підсумку прийшли до того, що грошей немає. Ми домовилися: протягом тижня Єврокомісія спільно з НАК Нафтогазом проведуть додаткову роботу з пошуку джерел, які могли б бути оплатою за поставки в листопаді і грудні", - сказав Новак.
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Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за поставки російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, загалом цього року українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.
Разом з тим, російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначає, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.