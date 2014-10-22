Стокгольмський суд прийняв до провадження позов України щодо проміжної ціни на газ

Стокгольмський арбітражний суд прийняв до провадження додаткову позовну заяву України щодо винесення тимчасового рішення в справі між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

"Стокгольмський арбітражний суд прийняв до провадження нашу додаткову позовну заяву щодо винесення тимчасового рішення в справі між "Нафтогазом" і "Газпромом", - сказав він.

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Він нагадав, що в сховищах газу є близко 17 млрд куб газу, йдуть реверсні поставки газу з ЄС, і поки що тимчасової угоди з РФ не підписано.