Донбас заборгував за газ 5,2 млрд гривень

Кабінет міністрів України перерахував обласним державним адміністраціям 7 млрд грн на погашення різниці в комунальних тарифах і виплати заборгованості за спожите паливо, проте рівень оплати за спожите паливо трохи перевищує 50%, причому найбільші боржники – Донецька і Луганська області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час селекторного засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми виділили 7 млрд грн – прошу провести всі розрахунки і посилити фінансову дисципліну», - сказав Яценюк, звертаючись до голів ОДА.

«Я прошу навести порядок у місцевих бюджетах. Найбільший боржник з газу – Донецька область - близько 4 млрд грн винна НАК «Нафтогаз України», – сказав голова уряду. - Луганська область – 1,2 млрд. Тільки за 2014 рік додатковий обсяг заборгованості по цих областях збільшився на 1 млрд грн», - сказав керівник уряду.

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