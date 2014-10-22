У Росії сподіваються, що газовий контракт-2009 буде діяти ще кілька років

Глава Міненерго РФ Олександр Новак очікує рішення Стокгольмського арбітражу щодо газу через кілька років, до цього має діяти контракт від 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав на прес-конференції в Москві.

"Наразі не призначено дату розгляду, тому ми не можемо сказати, коли буде рішення. З практики, ми знаємо, що такі розслідування затягуються не на один рік", - сказав Новак.

"Ми виходимо з того, що це процес паралельний - до рішення арбітражного суду ніхто не скасовував дії існуючих контрактів, підписаних у 2009 році. Ця два контракти на поставку газу і транзит з періодом дії на 10 років. До рішення арбітражного суду живемо в рамках правого поля чинного контракту", - додав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ціна на російський газ для України узгоджена на 5 місяців у розмірі 385 дол. за тис. кубометрів, про «літні» ціні не йдеться.

За результатами тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС у вівторок у Брюсселі, російська сторона готова закріпити знижку в розмірі 100 дол. і встановити ціну на газ у розмірі 385 доларів за тисячу кубометрів урядовою постановою.

Разом з тим, український міністр Юрій Продан наполягає на тому, щоб була підписана не міжурядова угода, а «юридично зобов'язуючий документ».

Він також вважає, що такий документ не може вплинути на майбутнє рішення Стокгольмського арбітражу. У зв'язку з чим Продан висловив готовність разом - «Нафтогаз» і «Газпром» - звернутися до Стокгольма для того, аби арбітраж дав роз'яснення щодо того, що можливий додатковий протокол не вплине на майбутнє рішення судового спору.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну.

Крім перегляду ціни, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.