«Енергоатом» повністю готовий до зими

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій, сказав у ході засідання уряду президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Ми абсолютно готові до роботи, як у нормальному стані, так і при виникненні надзвичайних ситуацій», - сказав Недашковський.

Він наголосив, що на поточний момент постачання палива на атомні станції України здійснюється згідно з контрактами, всі необхідні регламентні обсяги незнижуваного запасу палива забезпечені повністю. «Ремонтна кампанія проходить у відповідності з раніше затвердженим графіком», - додав Недашковський.

Він звернув увагу, що станції завантажені на повну потужність, і до кінця місяця всі підрозділи «Енергоатому» отримають необхідні паспорти та акти готовності до осінньо-зимового періоду.