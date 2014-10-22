Росія до кінця року чекає від "Нафтогазу" $3,1 млрд

До кінця поточного року НАК "Нафтогаз України" повинен сплатити 3,1 млрд дол. як борг за поставлений російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав на прес-конференції в Москві.

"Сторони домовилися про основні параметри поточних поставок і реструктуризацію заборгованості. Основні умови: це ціна на газ у період з жовтня по березень 385 дол. за тис. куб. м, друга умова відновлення поставок - погашення частини заборгованості, нагромадженої за 2013 рік, за листопад-грудень - 1,451 млрд дол. Умовою відновлення поставок є погашення цієї заборгованості", - сказав Новак.

Він зазначив, що за версією "Газпрому" загальний борг становить 5,3 млрд дол. з листопада 2013 року до червня 2014 року, але "Нафтогаз України" розраховує його за своєю ціною.

"Тому сума 3,1 млрд дол., яка повинна бути погашена до кінця цього року, порахована за ціною 268 дол. за тис. кубометрів. Це та мінімальна ціна, яку ставить "Нафтогаз". Ми домовилися, що 3,1 млрд будуть сплачені до кінця 2014 року. З них перший транш до початку поставок, другий до кінця року - 1,650 млрд. Це і є умовою відновлення поточних поставок", - сказав Новак.

Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за поставки російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, загалом цього року українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Разом з тим, російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.

Наступний раунд газових переговорів Україна-Росія-ЄС відбудеться наступної середи, 29 жовтня, в Брюсселі.