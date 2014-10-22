Україна збирається добудувати блоки АЕС швидко і без Росії

Добудова енергоблоків українських атомних електростанцій повинна здійснюватися в найкоротші терміни та із залученням лише європейських партнерів, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Зокрема, звертаючись до присутнього на засіданні уряду президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрія Недашковського, Яценюк сказав: «Упродовж півроку ми обговорили ряд серйозних рішень, спрямованих на незалежність України. Що стосується «Енергоатома», то ми збільшили інвестиційну складову для вас, і перед вами стоїть завдання добудови нових блоків. Вона має здійснюватися в стислі терміни і, в першу чергу, із залученням лише наших європейських партнерів. Наскільки мені відомо, ми не з Росією, а саме з Чехією – зі «Шкодою» (компанія «Scoda») одержимо контракт».

Яценюк наголосив, що Україна має нарощувати свої енергетичні потужності. «Це стосується і «Укргідроенерго», і альтернативної енергетики», - сказав Яценюк.

Читайте такожПрезидент "Енергоатому": Російське ядерне паливо ніколи не було дешевше від Westinghouse Як повідомляв УНІАН, за інформацією президента компанії Westinghouse в країнах Європи, Близького Сходу і Африки Іва Браше, яку він озвучив у вересні, ця американсько-японська компанія може взяти участь в добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, якщо таке прохання буде з українського боку.

У серпні президент оператора всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Недашковський повідомив, що Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» в добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність з боку Росії будь-якого посування в реалізації цього проекту.

За його словами, з 2005 року Україна прийняла безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, при цьому жодних посувань з російського боку не спостерігалося.