Україна збирається виплатити борг Росії за ціною газу $268,5

Україна, яка з червня повністю відключена російським «Газпромом» від постачань газу через цінову суперечку, погодилася сплатити наявний борг у 3,1 млрд дол. за попередні постачання газу на основі ціни в 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів російського «блакитного палива», яка діяла впродовж першого кварталу 2014 року.

Як відзначають у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, цієї домовленотсі було досягнуто в рамках тристоронніх газових переговорів у форматі Украина-ЄС-Росія, які пройшли в Брюсселі 21 жовтня.

Відповідно до графіку оплати, перший транш у розмірі 1,45 млрд дол. Україна направить до кінця жовтня цього року. Другий транш - у розмірі 1,65 млрд дол. – до кінця року.

У міністерстві також повідомили, що всі сторони переговорів досягнули спільної позиції у встановленні тимчасової ціни в 385 дол. за тисячу кубометрів російського газу на зимовий період і у відмові на цей період від принципу «бери або плати».

Читайте такожСтокгольмський суд прийняв до провадження позов України щодо проміжної ціни на газЩо стосується майбутніх обсягів газу, що в Міненерговугілля додали: «Обсяг газу, що купується на цих умовах, буде уточнено додатково».

Наступний раунд консультацій пройде 29 жовтня в Брюсселі, відзначили в міністерстві.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що у України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.