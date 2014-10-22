Новим главою Total став Патрік Пуянне - BBC

16:00, 22 жовтня 2014
Енергетика
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Новим гендиректором французької нафтової компанії Total, президент якої загинув в авіакатастрофі у Москві, призначили голову відділу нафтопереробки і нафтохімії Патріка Пуянне.

REUTERS

Новим главою ради директорів нафтового гіганта став Тьєррі Демаре, пише BBC Україна.

Президент Total Крістоф де Маржері загинув в авіакатастрофі у московському Внуково.

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Його літак врізався на зльоті у снігоприбиральну машину і згорів.

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