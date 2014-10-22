В Україні 95-й бензин може подешевшати на дві гривні

Антимонопольний комітет України, після проведених розслідувань про зловживання монопольним становищем на ринку нафтопродуктів, вважає обґрунтованою ціну на бензин європейської якості марки «А-95» на рівні 14,1 грн за літр, що на 14% менше нинішньої середньої ціни на цей вид палива, сказав на прес-конференції в Києві в.о. голови комітету Микола Бараш.

«Ціна бензину європейської якості, наголошую, розрахована за умови існування значної конкуренції, повинна бути якщо не сьогодні, то найближчим часом на рівні 14,1 грн за бензин «А-95», - сказав глава АМКУ.

За його словами, ціна в 14,1 грн за літр передбачає компенсацію споживачам за попередні порушення компаній.

Також Бараш додав, що якщо розраховувати ціну без урахування різкої зміни загальної ситуації з нафтою на світовому ринку, то ціна бензину А-95 повинна становити 15,13 грн за літр.

Крім того, глава АМКУ звинуватив гравців ринку, які реалізовують імпортне паливо, в отриманні надприбутку.

«Реальна маржа досягає 3-4 тис. грн на тонні», - сказав він.

За словами глави відомства, в ході вивчення діяльності низки великих роздрібних мереж АЗС відомством було виявлено факти зловживань монопольним становищем в іншому виді бізнесу: торгівлі непаливною продукцією через власні магазини, розташовані на автозаправках.

«Торгова надбавка досягає 50%», - зазначив Бараш.

Читайте такожДешева нафта не призведе до зниження цін на бензин в Україні - експертиЗрештою, за словами глави АМКУ, існуюча цінова політика гравців ринку нафтопродуктів веде до значного скорочення попиту.

«Ми маємо класичне зловживання монопольним становищем», - наголошує Бараш.

Проте, за його словами, Антимонопольний комітет поки що не застосовуватиме штрафні санкції до компаній, сподіваючись на їх розсудливість. Але якщо попередження комітету не вплинуть на учасників ринку, то суми штрафів, за словами Бараша, можу становити «сотні мільйонів гривень».

Як раніше повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України через стрімке збільшення цін на бензин і дизельне паливо в січні-квітня 2014 року розглядає більш як 75 справ про зловживання монопольним становищем низки компаній на ринку нафтопродуктів.

Розслідування ведуться щодо «Лукойл Україна», «Окко нафтопродукт», «ВОГ Ритейл», «Золотий екватор» та «Альянс Холдинг».