Сьогодні в Україну прибуде перше судно з вугіллям із ПАР

Про це повідомляє прес-служба Іллічівського морського порту.

"Судно з першою партією вугілля із Південно-Африканської республіки прибуде в порт 22 жовтня близько 23.00", - заявили у порту.

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Всього Україна імпортує 1 мільйон тонн вугілля із ПАР.

Раніше УНІАН писав, що сьогодні уряд дізнається дату прибуття першої партії вугілля з ПАР.