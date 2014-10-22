Сьогодні в Україну прибуде перше судно з вугіллям із ПАР
16:41, 22 жовтня 2014Енергетика
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Сьогодні в Україну прибуде перше судно з партією вугілля із Південно-Африканської республіки.
Сьогодні в Україну прибуде перша партія африканського вугілля / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Іллічівського морського порту.
"Судно з першою партією вугілля із Південно-Африканської республіки прибуде в порт 22 жовтня близько 23.00", - заявили у порту.
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Всього Україна імпортує 1 мільйон тонн вугілля із ПАР.
Раніше УНІАН писав, що сьогодні уряд дізнається дату прибуття першої партії вугілля з ПАР.
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