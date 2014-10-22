"Роснефть" хоче розтратити з фонду для всіх росіян майже $50 млрд

Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов, пише ТАСС.

"Понад 2 трлн рублів" (близько $49 млрд - ред.), - сказав Силуанов, відповідаючи на питання, яку суму "Роснефть" попросила виділити з ФНБ.

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ отримало заявку "Роснефти" на виділення коштів з ФНБ.

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"Заявка "Роснефти" на отримання коштів ФНБ надійшла у Мінекономрозвитку 21 жовтня. Термін її розгляду - 20 днів", - повідомили у прес-службі міністерства.

Раніше міністр енергетики Олександр Новак повідомив, що Міненерго РФ схвалило заявки "Роснефти" і "НОВАТЭКа" на отримання коштів ФНБ. За його словами, заявки схвалено та направлено на погодження до Мінекономрозвитку.

Обсяг Фонду національного добробуту на 1 жовтня 2014 року склав 3 трлн 276,79 млрд руб.

Раніше УНІАН писав про плани "Роснефти" оскаржити санкції Заходу в європейських судах.