У "Енергоатома" намагаються відсудити обладнання, яке може бути використане для створення ядерної зброї

У прес-центрі ДП НАЕК «Енергоатом» повідомили, що обладнання, яке є предметом спору, має вузькоспеціалізоване призначення та використання, а саме здійснення під куполом ядерного реактору завантаження та вивантаження ядерного палива. Оскільки зазначене обладнання може бути використане у створенні ядерної зброї, воно належить до товарів подвійного використання.

"Енергоатом" вважає рішення суду завідомо незаконним та таким, що підриває стратегічно-економічні інтереси України та національну безпеку, з огляду на той факт, що без жодних доказів у приватну власність фізичній особі передається обладнання, що має подвійне призначення.

При цьому, за даними "Енергоатому", попередньо рішеннями Нетішинського міського суду від 6 грудня 2012 року, Апеляційного суду Рівненської області від 17 грудня 2013 року, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 6 листопада 2013 року Полікарпову М.М. відмовлено у задоволенні вимог стосовно визнання права власності на зазначене майно.

Відтак, незважаючи на Революцію гідності, АТО на Сході України, війну прогресивної світової спільноти з тероризмом, судовий безлад в Україні продовжується. І якщо наші суди будуть і надалі виносити подібні рішення стосовно предметів, обмежених в обороті та прямо пов’язаних з ядерними технологіями, цілком імовірне повторення ситуації з малазійським "Боїнгом" і "Буком".

6 жовтня 2014 року ВП ХАЕС направлено апеляційну скаргу на вищевказане рішення суду до Апеляційного суду Хмельницької області.