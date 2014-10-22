У "Енергоатома" намагаються відсудити обладнання, яке може бути використане для створення ядерної зброї
24 вересня 2014 року Нетішинським міським судом (м. Нетішин, Хмельницької обл.) оголошено рішення, яким задоволено позов фізичної особи (Полікарпова М.М.) про визнання права власності та витребування у Хмельницької атомної електростанції, яка є відокремленим підрозділом Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», частин та агрегату полярного крану кругової дії.
У прес-центрі ДП НАЕК «Енергоатом» повідомили, що обладнання, яке є предметом спору, має вузькоспеціалізоване призначення та використання, а саме здійснення під куполом ядерного реактору завантаження та вивантаження ядерного палива. Оскільки зазначене обладнання може бути використане у створенні ядерної зброї, воно належить до товарів подвійного використання.
"Енергоатом" вважає рішення суду завідомо незаконним та таким, що підриває стратегічно-економічні інтереси України та національну безпеку, з огляду на той факт, що без жодних доказів у приватну власність фізичній особі передається обладнання, що має подвійне призначення.
При цьому, за даними "Енергоатому", попередньо рішеннями Нетішинського міського суду від 6 грудня 2012 року, Апеляційного суду Рівненської області від 17 грудня 2013 року, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 6 листопада 2013 року Полікарпову М.М. відмовлено у задоволенні вимог стосовно визнання права власності на зазначене майно.
Відтак, незважаючи на Революцію гідності, АТО на Сході України, війну прогресивної світової спільноти з тероризмом, судовий безлад в Україні продовжується. І якщо наші суди будуть і надалі виносити подібні рішення стосовно предметів, обмежених в обороті та прямо пов’язаних з ядерними технологіями, цілком імовірне повторення ситуації з малазійським "Боїнгом" і "Буком".
6 жовтня 2014 року ВП ХАЕС направлено апеляційну скаргу на вищевказане рішення суду до Апеляційного суду Хмельницької області.