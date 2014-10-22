Санкції змушують російські "Лукойл" і "Газпром нефть" просити гроші у держави

"Лукойл" може подати заявку на отримання коштів з Фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це повідомив журналістам віце-президент компанії Леонід Федун, пише ТАСС.

"Якщо всі будуть подавати, то й ми подамо", - сказав він.

Аналогічної позиції дотримується й голова "Газпром нефти" Олександр Дюков, який раніше говорив, що компанія вважає справедливим брати участь у розподілі коштів ФНБ, якщо вони будуть виділені для розвитку нафтової галузі.

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