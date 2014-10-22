Україна може на чверть знизити споживання газу в цьому опалювальному сезоні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прогнозує скорочення споживання газу в період опалювального сезону 2014-2015 років на 24% - до 26,7 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході засідання уряду перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

«Нафтогаз» прогнозує використання в період опалювального сезону 2014-2015 років 26,7 млрд кубометрів газу, що на 6,7 млрд кубометрів (24%) менше, ніж у минулому опалювальному сезоні», - сказав Перелома.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу в липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

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Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.