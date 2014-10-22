Лукойл передбачає обвал видобутку нафти в Росії до 2017 року

Росія займає перше місце в світі з видобутку нафти, але відчуває проблеми з підтриманням обсягу видобутку через виснаження родовищ в головному нафтопромисловому регіоні - Західному Сибіру. Їхнє місце повинні були зайняти ресурси важковидобувних і шельфових родовищ, але криза у відносинах із Заходом через Україну закрила російським компаніям доступ до технологій і ринку капіталу, а зниження міжнародних цін на нафту ставить під удар інвестиції в галузь.

Про це пише REUTERS.

"Високі темпи падіння видобутку нафти на перехідному фонді свердловин обмежують зростання видобутку в РФ. Падіння видобутку на перехідному фонді необхідно компенсувати новим бурінням", - йдеться в представленій на національному нафтогазовому конгресі Федуном доповіді.

Росія збільшила добове виробництво нафти в 2013 році на 1,4 відсотка, досягнувши нового пострадянського рекорду - 523,276 мільйона тонн проти 518,02 мільйона тонн в 2012 році, свідчить статистика Міненерго. Зростання було багато в чому забезпечене наданням низці проектів податкових пільг.

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За підсумками дев'яти місяців 2014 року видобуток нафти і газового конденсату в РФ зріс на 0,7 відсотка відносно відповідного періоду 2013 року - до 392,9 мільйона тонн, показали дані ЦДУ ПЕК Міненерго.

Федун також сказав, що приріст запасів Лукойлу за підсумками 2014 року "буде більше 100 відсотків", а рівень видобутку нафти компанії збережеться або незначно зросте в 2014 році і стабілізується в 2015 році.

За його прогнозом, рівень світової ціни на нафту до кінця 2014 року складе $80-90 за барель і втримається в цьому діапазоні в наступному році.

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Відчуваючи дефіцит коштів, найбільша держнафтокомпанія Роснефть і приватний Новатек, потрапили, як і Лукойл, під санкції США і ЄС, вже звернулися за фінподтримкою до держави, яка готова "розпакувати" Фонд національного добробуту (ФНБ).

"Якщо всі будуть звертатися, то і ми будемо", - сказав Федун журналістам, відповідаючи на запитання, чи претендує Лукойл на кошти ФНБ, але не уточнив розміру бажаної допомоги.