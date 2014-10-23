Україна почала відбір газу зі сховищ - GSE

00:26, 23 жовтня 2014
Енергетика
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В газосховищах України запаси газу знизилися на 0,09%.

Фото УНИАН

Така інформація опублікована на сайті асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE) і відповідає 21 жовтня, повідомляє канал 112 Україна.

У підземних газосховищах Україна знизила запаси газу на 0,09% з 16,749 млн куб. м  станом на 20 жовтня до 16,734 млн куб. м.

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Більше всього відібрано газу із сховища "Пролетарське", там запаси за добу знизилия на 0,54%, до 0,882 млн куб. м. Це сховище розташоване у Дніпропетровській області.

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