Словаччина хоче скоротити закупівлю газу в Росії
Словацька компанія SPP має намір скоротити закупівлю російського газу на 10-15% з наступного року
Про це повідомляє керівник цієї компанії Штефан Шабік, передає Радіо Свобода.
Як повідомляють чеські ЗМІ, йдеться і про зниження ціни на газ. Словаччина хоче платити за російське паливо менше, наголосив Штефан Шабік.
"Ми ведемо переговори про об’єм поставок на наступний рік і про ціну газу. Ми не хочемо збільшувати об’єм. Словаччина вже провела низку заходів, щоб зменшити постачання газу з Росії", – сказав Шабік.
Переговори з російським "Газпромом" щодо скорочення постачання газу Словаччина веде вже два місяці. З "Газпромом" "ми маємо довготерміновий контракт до 2028 року. Його складовою є і перегляд умов кожних два роки", – наголосив Штефан Шабік.
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Нагадаємо, словацька газова компанія SPP неодноразово заявляла, що упродовж останнього часу постачання газу з Росії до Словаччини скоротилось практично вдвічі. Російська сторона пояснює це необхідністю закачувати газ у свої підземні сховища для опалювального сезону.
Водночас "Нафтогаз" просить Словаччину розірвати контракт з дочкою "Газпрому", який заважає реалізувати "великий реверс газу" в Україну.
Раніше Словаччина пообіцяла збільшити обсяги реверсу газу до України.