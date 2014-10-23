Словаччина хоче скоротити закупівлю газу в Росії

Про це повідомляє керівник цієї компанії Штефан Шабік, передає Радіо Свобода.

Як повідомляють чеські ЗМІ, йдеться і про зниження ціни на газ. Словаччина хоче платити за російське паливо менше, наголосив Штефан Шабік.

"Ми ведемо переговори про об’єм поставок на наступний рік і про ціну газу. Ми не хочемо збільшувати об’єм. Словаччина вже провела низку заходів, щоб зменшити постачання газу з Росії", – сказав Шабік.

Переговори з російським "Газпромом" щодо скорочення постачання газу Словаччина веде вже два місяці. З "Газпромом" "ми маємо довготерміновий контракт до 2028 року. Його складовою є і перегляд умов кожних два роки", – наголосив Штефан Шабік.

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Нагадаємо, словацька газова компанія SPP неодноразово заявляла, що упродовж останнього часу постачання газу з Росії до Словаччини скоротилось практично вдвічі. Російська сторона пояснює це необхідністю закачувати газ у свої підземні сховища для опалювального сезону.

Водночас "Нафтогаз" просить Словаччину розірвати контракт з дочкою "Газпрому", який заважає реалізувати "великий реверс газу" в Україну.

Раніше Словаччина пообіцяла збільшити обсяги реверсу газу до України.