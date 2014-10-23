Сланцеві проекти США залишаться беззбитковими навіть при ціні бареля нафти $57

Навіть при ціні бареля нафти $57 розробка сланцевої нафти в США залишиться беззбитковою, розрахували аналітики IHS, роком раніше компаніям потрібна була більш висока вартість палива - $70, пишуть "Ведомости".

Цифра істотно відрізняється від оцінок російського Міненерго. У разі падіння цін до $80-90 багато проектів, в тому числі в США, стануть нерентабельними, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Читайте такожЛукойл допускає обвал видобутку нафти в Росії до 2017 рокуЧерез зниження нафтових котирувань собівартість видобутку стала головним питанням для інвесторів. З початку року барель нафти марки Brent подешевшав на 22%, WTI - на 16,8% (дані Bloomberg). Зниження цін не лякає американських нафтовиків. Активність не падає, заявила гендиректор Halliburton Дейв Лезер. В цьому році в США було пробурено 18 000 свердловин. Мета Halliburton - знижувати вартість видобутку бареля, зазначає Лезер.

У сланцевих проектів в США ще великий ресурс для підвищення ефективності проектів, підрахували в Accenture: витрати на видобуток можуть бути скорочені на 40% - наприклад, можна оптимізувати логістику і змінити взаємовідносини з постачальниками. Компанії нарощують ефективність, підтверджує управління енергетичної інформації США.

Читайте такожForeign Policy: Коли закінчаться нафтодолариНинішній рівень цін не є стійким, вважає Лезер. Найближчим часом ціни можуть повернутися в оптимальний діапазон $90-110, переконаний Новак. Колишній міністр фінансів Олексій Кудрін прогнозує $80-85 протягом п'яти років. Уряд РФ допускає, що період низьких цін на нафту триватиме деякий час, але готовий до цього. Російський бюджет на 2015 р. зверстаний виходячи з ціни $96. Нафтовики більш обережні. «Лукойл» формує бюджет на 2015 р., виходячи з ціни $80-85 за барель, розповів віце-президент компанії Леонід Федун.

Зниження ціни нафти на $10 скорочує доходи російського бюджету на $8,5, а експортну виручку нафтовиків - на $1,5 за барель, йдеться в огляді Sberbank Investment Research, але втрати компенсує зміцнення долара на 7 руб.