Ціни на нафту після нетривалого зростання знову падають

Ціни на нафту знижуються після повідомлення про значне зростання запасів у найбільшого споживача нафти США, повідомляє Reuters.

На 8.50 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,14 до $84,57 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,10 до $80,42 за барель. Раніше в четвер Brent подешевшала до тижневого мінімуму $84,23 за барель, а ціна WTI в середу знизилася більш ніж на $2.

Запаси нафти в США зросли на 7,1 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі підвищення на 2,7 мільйона.

"Звичайно, багато нафти, тому що швидко зростає видобуток сланцевої нафти. Але якщо майбутня зима в США буде холодною, видобуток може знизитися, тому що видобувати нафту стане важче", - сказав аналітик National Australia Bank Фін Зибелл.

Читайте такожСланцеві проекти США залишаться беззбитковими навіть при ціні бареля нафти $57 Виробнича активність у Китаї в жовтні піднялася до тримісячного максимуму, показав індекс PMI, розрахований HSBC/Markit. Зростання китайської економіки у третьому кварталі був мінімальним із 2009 року - 7,3 відсотка.

Деякі країни ОПЕК закликають організацію знизити ліміт на видобуток на нараді 27 листопада. На думку Лівії, видобуток необхідно скоротити як мінімум на 500.000 барелів на добу, але більшість учасників ОПЕК, включаючи найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію, готові миритися з низькими цінами.