Новий газопровід із Польщі в Україну збудують не раніше 2017 року - «Нафтогаз»

Енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» зацікавлений у збільшенні потужності польського газового коридору, завдяки будівництву нового магістрального газопроводу для поставок газу з європейського ринку через Польщу до України, сказав УНІАН заступник голови правління компанії Олександр Тодійчук.

«Зараз працюють спеціальні міжнародні ініціативні групи. Ведуться передпроектні дослідження. Я думаю - це дуже реально (будівництво нового газопроводу – УНІАН), тому що Польща, крім усього іншого, хоче використовувати українські підземні сховища. Цей трубопровід працюватиме у двох напрямках», - сказав Тодійчук.

За словами заступника очільника «Нафтогазу», з боку Польщі буде кілька джерел поставок природного газу до України.

«Це інтерконектор, який пов'яже Німеччину з Польщею, це термінал скрапленого газу у Свіноуйсьце, і в перспективі литовський термінал», - відзначив Тодійчук.

Читайте такожПольща обіцяє Україні не припиняти реверс газу і готова допомогти з вугіллямТакож заступник очільника голови «Нафтогазу» додав, що проект розширення польського газового маршруту може бути реалізовано не раніше 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, через яку Україна почала прокачувати газ з Європейського Союзу, але на сьогодні вона має невеликими технічними можливостями з таких поставок: максимум 1,5 млрд кубометрів газу на рік, тоді як через Угорщину можна прокачувати близько 6 млрд кубометрів, а через Словаччину - 10 млрд кубометрів.

Україна щорічно споживає близько 40-45 млрд кубометрів газу, половину з якого раніше купувала у російського "Газпрому", який у червні поточного року повністю припинив їй поставки палива через суперечку про ціну і борги за раніше поставлений газ.