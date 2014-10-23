Україна спростовує заяву Росії про несанкціонований відбір газу

Міністр палива та енергетики Юрій Продан спростовує заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака про те, що Україна споживає газ не в режимі реверсу, а не санкціоновано відбирає з труби під час його транспортування через її територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам по завершенню селекторної наради в Кабінеті міністрів.

"Ця інформація не підтверджується. Ми дуже чітко виконуємо свої зобов'язання щодо тих обсягів газу, які "Газпром" надає для європейських ринків ", - сказав Продан.

Також, коментуючи факт закупівлі Україною російського вугілля, Продан зазначив, що ці закупівлі проводять приватні компанії, а не держава.

"Сьогодні цим займаються приватні компанії "ДТЕК","Донбасенерго", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики РФ Новак заявив на прес-конференції в Москві, що Україна споживає газ не в режимі реверсу, а з труби у період його транспортування через її територію.

Також Новак наголосив, що РФ наполягає на тому, що реверсні поставки газу з Європи в Україну є незаконними.

«Ми вважаємо, що товар, який поставляється споживачеві, не може бути предметом реверсу, оскільки це не передбачено контрактом», - сказав він.

Нагадаємо, Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Водночас, Угорщина припинила транспортування газу в Україну з 25 вересня після переговорів з російським «Газпромом».